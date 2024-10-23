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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"الخولي": الأغلبية التي حصل عليها "مستقبل وطن" جاءت من المقاعد الفردية

حسام الخولي
حسام الخولي
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علق حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، على ما صرح به الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بأن الأحزاب الكبيرة تُفضل القائمة لأنه في مصلحتها.

وقال "الخولي"، خلال لقاء ببرنامج "كلام في السياسة"، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "أضرب المثل بحزبي مستقبل وطن الحائز على أغلبية بنسبة 56%، ولكن، يجب أن يعلم الجميع بأن أغلبية الحزب جاءت من المقاعد الفردية وليس القائمة".

وتابع نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ: "حصلنا على أغلبية بالفردي، وبالتالي، لو كنا نتحدث من وجهة نظر انتخابية، فليس من مصلحتنا أن يكون النظام قائمة مطلقة".

حسام الخولي الهيئة البرلمانية حزب مستقبل وطن كلام في السياسة