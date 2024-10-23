استشهاد 4 فلسطينيين بينهم أطفال بقصف الاحتلال منزلا في غزة

استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم الأربعاء في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد 4 فلسطينيين بينهم أطفال وإصابة عدد آخر، بعد قصف طائرات الاحتلال منزلا في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 42 ألفا و792 فلسطينيا، وإصابة 100 ألف و412 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية ونشرت آلياتها في المنطقة بالقرب من المحلات التجارية.