غدًا.. مى فاروق تختتم مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية على مسرح النافورة

يختتم مهرجان ومؤتمرالموسيقى العربية الذى تنظمه الأوبرا، برئاسة د.لمياء زايد ويديره الدكتور خالد داغر فعاليات دورته الـ٣٢ فى الثامنة والنصف مساء الخميس غدًا الموافق علي مسرح النافورة حيث يقام حفلاً للفنانة مى فاروق.

يقام الحفل بمصاحبة الأوركسترا قيادة المايسترو تامر فيظى و الذي تتغني فيه بمختارات من أهم أعمال الطرب التى قدمها كبار الفنانين خاصة كوكب الشرق أم كلثوم، قبلها يقدم كلاً من الصوليستات الفنان مصطفي داغر (الكمان)، الفنان إسلام القصبجى (العود)، الفنان السعودى على خفاجى (البيانو) والفنان يحى مهدى (تشيللو) "وصلة فنية موسيقية لعزف أشهر الألحان التي شكلت الوجدان الفني للجمهور المصري والعربي، ويسبقه عرضًا علي المسرح الخارجي لطلاب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور سامح صابر يضم عدد من أعمال الموسيقى العربية الشهيرة.

جدير بالذكر ان المهرجان شهد مشاركة عدد كبير من النجوم على مستوى الجانب الغنائي حيث سيكون هناك ٤٨ حفل غنائي وموسيقى ويحى الفعاليات ٧٨ مطرب ومطربة ومن ابرزهم محمد حسن، لطفى بوشناق، مدحت صالح، أحمد سعد، هاني شاكر، ريهام عبد الحكيم، مي فاروق، سمية وجدي، تامر عاشور، أحمد محسن، نداء شرارة، غادة أدم، مروة ناجي.