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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"إكسترا نيوز": كلمة الرئيس السيسي في قمة "بريكس" مهمة للغاية

الإعلامية حور محمد
الإعلامية حور محمد
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قالت الإعلامية حور محمد، موفدة إكسترا نيوز في روسيا، إنه بمجرد وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مكان انعقاد قمة بريكس 2024، حضر جلستان، الجلسة الأولى كانت تجرى بشكل محدد، حيث تضمنت كلمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأخرى للرئيس السيسي ثم انتقلا بعد ذلك إلى جلسة مغلقة.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، ببرنامج "كلام في السياسة"، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه تلى ذلك جلسة عامة حضر فيها كل رؤساء مجموعة بريكس والوفود المشاركة في هذه القمة، تحدث فيها بوتين عن قضايا عدة، كذلك تحدث الرئيس الصيني ورئيس الوزراء الهندي وتحدث رئيس جنوب أفريقيا في هذه الجلسة، وكان للرئيس السيسي كلمة في غاية الأهمية.

وأشارت إلى أن كلمة الرئيس السيسي وصفت الآن الوضع المحتدم والصراعات التي تحدث حاليا في الشرق الأوسط، وكيف أنها ألقت بظلالها على الساحة الاقتصادية والسياسية وتأثيرها بشكل كبير على الدول النامية.

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