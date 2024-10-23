شاب يقتل حماه بسبب الخلافات الأسرية بالقليوبية

شهدت مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية واقعة قتل، حيث تعدى شاب على حماه بسلاح أبيض "سكين" أودى بحياته، بسبب الخلافات الزوجية.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى وشهود العيان بالواقعة.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة بمصرع شخص بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع ا. م، على يد زوج ابنته "ن. ي" إثر مشاجرة بسبب خلافات بينهما.

حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتى أصدرت قرارها السابق.