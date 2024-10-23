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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السوبر المصري.. أحمد سليمان ورامي نصوحي يحضران المران الختامى للزمالك

احمد سليمان
احمد سليمان
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حرص أحمد سليمان ورامي نصوحي عضوي مجلس إدارة نادي الزمالك على التواجد باستاد محمد بن زايد، في مران اليوم الأربعاء، استعداداً لمباراة الأهلي في نهائي السوبر المحلي.
جاء تواجد الثنائي من أجل مساندة اللاعبين والجهاز الفني في المران الختامي قبل مواجهة الأهلي المرتقبة في نهائي السوبر المصري.
وكان رامي نصوحي وصل إلى الإمارات مساء اليوم رفقة حسين السيد عضو مجلس إدارة النادي لحضور مباراة الأهلي ومساندة فريقهم.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الأهلي المقرر لها غداً الخميس باستاد محمد بن زايد في نهائي بطولة كأس السوبر المحلي .

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