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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

لوكمان يقود تشكيل أتالانتا أمام سلتيك في دوري أبطال أوروبا

أديمولا لوكمان لاعب
أديمولا لوكمان لاعب أتالانتا الإيطالي
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أعلن جيان جاسبريني، المدير الفني لفريق أتالانتا الإيطالي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة سلتيك الإسكتلندي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

يستضيف فريق أتالانتا، اليوم الأربعاء، نظيره سلتيك على ملعب جيويس، في لقاء ينطلق في الثامنة إلا الربع مساءًا بتوقيت القاهرة.

يقود النيجيري أديمولا لوكمان تشكيل أتالانتا أمام سلتيك، ويعاونه في خط الهجوم ريتيجوي وماريو بازاليتش.

ويحتل فريق أتالانتا المركز الـ15 في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 4 نقاط، بينما يأتي سلتيك في المركز الـ23 وفي رصيده 3 نقاط.

تشكيل أتالانتا لمواجهة سليتك

حراسة المرمى: كارنيسيكي

خط الدفاع: كولاسنياك - ديمسيتي - إيزاك

خط الوسط: زابا كوستا - إيديرسون - دي رون - بيلانوفا

وفي الهجوم: أديمولا لوكمان - ماريو بازاليتش - ريتيجوي.

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