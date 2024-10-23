السوبر المصرى.. تقسيمة فنية للاعبى الزمالك فى المران الختامى

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بتقسيم اللاعبين لمجموعتين خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ستاد محمد بن زايد بأبوظبي، استعداداً لمباراة الأهلي في نهائي السوبر المحلي.

وركز الجهاز الفني على متابعة هذه الفقرة وتدوين الملاحظات الخاصة باللاعبين، قبل بدء التدريبات الفنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الأهلي المقرر لها غداً الخميس باستاد محمد بن زايد في نهائي بطولة كأس السوبر المحلي.