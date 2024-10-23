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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السوبر المصري.. الزمالك يخوض المران الختامي قبل مواجهة الأهلي

مران الزمالك
مران الزمالك
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بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الختامي على ملعب محمد بن زايد بأبوظبي، بخوض تدريبات بدنية متنوعة استعداداً لمباراة الأهلي المقبلة في نهائي السوبر المحلي.

وتولى جواو ميجيل مدرب الأحمال قيادة الفقرة البدنية لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل للمباراة المرتقبة أمام الأهلي.

وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني للاعبين قبل مباراة نهائي السوبر المحلي، حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الأهلي المقرر لها غداً الخميس باستاد محمد بن زايد في نهائي بطولة كأس السوبر المحلي .

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