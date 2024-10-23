موفدة إكسترا نيوز في روسيا : قمة بريكس تشهد يوما حافلا بالجلسات والنقاشات

قالت الإعلامية حور محمد، موفدة إكسترا نيوز في روسيا، إن قمة بريكس 2024 تشهد يومها الثاني، وهو يوم حافل بالجلسات والنقاشات التي تأتي ويتم إجراؤها على هامش هذه القمة المهمة.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، ببرنامج "كلام في السياسة"، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، “إذا أردنا أن نصف ما تقوم به قمة بريكس 2024، سآخذ وصف الرئيس عبدالفتاح السيسي حين وصف هذه القمة بأنها فرصة لتبادل الآراء والتشاور في إطار من الصراحة لتعزيز الفهم المشترك للقضايا الدولية والإقليمية الراهنة، ولعل أهم هذه القضايا هو معاناة الدول النامية من تصاعد إشكالية أو مسألة الديون وتوافر التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى إليها هذه الدول، فضلا عن ارتفاع تكلفة التمويل والإقراض".

وتابعت: "هذا ما يدفع قمة بريكس للسعي نحو تكوين آليات ملموسة تضمن استحداث آليات مبتكرة وفعالة لتمويل هذه الدول، وآليات مستدامة لضمان الإدارة المستدامة للديون المتعلقة بالدول النامية، وهنا نتحدث عن الدور المأمول والمهم الذي يتطلع به بنك التنمية الجديد لتوفير التمويل الميسر لدعم تنفيذ المشروعات بالدول النامية لاسيما في قطاعات النقل والبنية التحتية والرقمية والتنمية الحضرية".