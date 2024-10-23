محمد ثروت يشارك في "ليلة عبد الوهاب" بموسم الرياض

أعلن المطرب الكبير محمد ثروت عن مشاركته في الحفل الموسيقي "ليلة عبد الوهاب"، الذي سيقام ضمن فعاليات موسم الرياض يوم 25 أكتوبر على مسرح أبو بكر سالم، ويهدف إلى تكريم الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، أحد أبرز رموز الموسيقى العربية، بمشاركة نخبة من نجوم الفن العربي.

يقود الحفل المايسترو وليد فايد، بمشاركة أوركسترا موسيقية كبيرة، ليكون بمثابة فرصة ذهبية للجمهور العربي للاستمتاع بروائع ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب لاعادة ذكريات أعماله الخالدة التي شكلت جزءًا مهمًا من التراث الموسيقي العربي.

ونشر محمد ثروت عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي: "انتظروني يوم الجمعة ٢٥ اكتوبر في ليلة أستاذي موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب على مسرح ابو بكر سالم في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وإن شاء الله نقدر نسعدكم في ليلة طرب تليق بجمهورنا العربي الغالي".

يشار الى أن محمد ثروت هو المطرب الوحيد الذي اختاره الموسيقار محمد عبد الوهاب من جيله، حيث قام عبد الوهاب بتلحين عدد من الأغاني الشهيرة لثروت، من بينها "الأرض الطيبة"، "مصريتنا"، "عنيا السهرانين"، "عاشت بلدنا"، واللحن العاطفي "يا حياتي"، والتي ما زالت تتمتع بشعبية كبيرة حتى اليوم.