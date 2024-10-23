الأردن يعلن إجلاء 50 من مواطنيه المقيمين في لبنان عبر طائرة عسكرية

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية إجلاء 50 من المواطنين الأردنيين وعائلاتهم من الجمهورية اللبنانية عبر طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني.

‏وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، إن هذه طائرة الإجلاء السادسة للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان، إذ وصل إجمالي عدد المواطنين الأردنيين الذين تم إجلاؤهم من لبنان عبر طائرات سلاح الجو الملكي 164 مواطنًا أردنيًا وعائلاتهم وجميعهم ممن سجلوا على المنصة الإلكترونية الخاصة بالإجلاء لدى السِّفَارة الأردنية في لبنان، مشيرًا إلى أن عمليات الإجلاء تأتي ضمن الخطة التي وضعتها الوزارة بالمشاركة مع القوات المسلحة الأردنية، والأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بهدف تأمين عودة المواطنين الأردنيين المتواجدين في لبنان إلى المملكة بخير، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأراضي اللبنانية.

‏وأضاف السفير القضاة أنه ومنذ بداية شهر أغسطس الماضي إلى الآن وصل 3353 مواطنًا أردنيًا إلى المملكة قادمين من لبنان، من خلال مطار الملكة علياء الدُّوَليّ، بالإضافة إلى الأعداد التي وصلت برًا عبر مركز حدود جابر.

‏وأكد السفير القضاة، في بيان اليوم الأربعاء، أن السِّفَارة الأردنية في لبنان مستمرة في تقديم المساعدة في إجلاء المواطنين الأردنيين من الجمهورية اللبنانية جوًا، وكذلك تأمين عودتهم برًا إلى المملكة من خلال أراضي الجمهورية العربية السورية، مشيرًا إلى أن السِّفَارة تتابع باستمرار أحوال الجالية الأردنية في لبنان، وأنهم جميعًا بخير ولم تسجل أية إصابات بينهم.

‏وجدد السفير القضاة دعوته للمواطنين الأردنيين المتواجدين في لبنان والراغبين بمغادرة الأراضي اللبنانية التسجيل الفوري على المنصة الإلكترونية.