القبض على متهم بذبح شاب بسلاح أبيض وسط الشارع في العجوزة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في القبض على متهم بالشروع في قتل شاب ذبحا بسبب خلافات بينهما وسط الشارع بدائرة قسم شرطة العجوزة.

تلقي المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على شاب به آثار ذبح وسط الشارع بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ

بالفحص تبين العثور على شاب به آثار ذبح وجري نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتفريغ الكاميرات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة عاطل وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.