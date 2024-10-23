اليوم العالمى للروماتيزم.. تعرف على أعراض مرض النقرس وطرق الوقاية منه

يوافق اليوم الأربعاء 23 أكتوبر من كل عام، اليوم العالمي للتوعية بالروماتيزم، وهو من أخطر الأمراض المنتشرة بين الأشخاص ويسمي بمرض النقرس، وهو نوع من أنواع التهاب المفاصل الذي يمثل أعراض الألم والتورم في المفاصل، يحدث النقرس نتيجة تراكم لحمض البوليك في الجسم، ويؤثر علي أجزاء من مفصل إصبع القدم الكبير لكنه يمكن أن يؤثر على المفاصل الأخرى بالجسم بما في ذلك:الركبتين، الكاحلين، القدمين، اليدين والمعصمين والمرفقين.

وتظهر أعراض النقرس وتختفي وتتكرر في نوبات تسمى نوبات النقرس، وسيقترح الطبيب الأدوية والتغييرات في نظامك الغذائي التي من شأنها تقليل مستويات حمض البوليك وتقليل عدد مرات تعرضك لنوبات النقرس في المستقبل.

أعراض النقرس

نوبات النقرس مؤلمة جدا ويمكن أن تحدث فجأة، وفي الغالب سريعا ولا تسمر وقت طويل وأثناء نوبة النقرس، قد تتمثل أعراض المفاصل المصابة في صورة :

-ألم شديد.

-تغير اللون أو الاحمرار.

-تصلب.

-تورم.

-ألم حتى عند التلامس البسيط مثل ملاءة السرير التي تغطي المفصل المصاب.

-الدفء، أو الشعور وكأن المفصل "يحترق".

تستمر نوبة النقرس عادة لمدة أسبوع أو أسبوعين، قد تعاني من بعض النوبات التي تستمر لفترة أطول من غيرها، وقد تسبب بعضها أعراضا أكثر حدة، بين النوبات، قد لا تعاني من أي أعراض النقرس.

أسباب النقرس:

يتسبب تراكم حمض البوليك الزائد في جسمك في النقرس. يفرز الجسم حمض البوليك بصورة طبيعية عندما يكسر المواد الكيميائية التي تسمى البيورينات الموجودة في بعض الأطعمة والمشروبات.

تقوم الكلى عادة بتصفية حمض البوليك من الدم، ثم يخرج من الجسم عند التبول. أحيانا ينتج الجسم الكثير من حمض البوليك، أو لا تقدر الكلى علي ازالته من الدم بسرعة كافية.

عندما يكون جسمك يحتوي على مستويات عالية من حمض البوليك مثل فرط حمض البوليك في الدم ، يمكن أن تتراكم بلورات حمض البوليك وتستقر في مفاصلك. تتجمع البلورات الحادة معا وتسبب نوبات مفاجئة من الألم والتورم وأعراض مشابهة .

وليس بالضرورة ارتفاع مستويات حمض البوليك مؤقتا أنك ستصاب بالنقرس بالتأكيد، العديد من الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع حمض البوليك لا يصابون بالنقرس أبدا.

أطعمة تسبب النقرس

إن تناول أو شرب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البيورينات من المتوقع أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات حمض البوليك في الجسم مما يسبب النقرس، بما في ذلك:

-المشروبات السكرية والحلويات: يتكون سكر المائدة القياسي من نصف فركتوز مثل سكر الفاكهة، والذي يتحلل إلى حمض البوليك.. يمكن لأي طعام أو مشروب يحتوي على نسبة عالية من السكر أن يؤدي إلى النقرس.

-شراب الذرة عالي الفركتوز: هذا هو شكل مركز من الفركتوز. يمكن أن تحتوي المنتجات الغذائية المعبأة والوجبات الخفيفة المصنعة على الكثير من شراب الذرة عالي الفركتوز.

-لحوم البقر : تشمل هذه الكبد والكرشة والديك الرومي والأدمغة والكلى.

-بعض المأكولات البحرية: الرنجة والاسكالوب وبلح البحر وسمك القد والتونة والسلمون المرقط والحدوق.

اللحوم الحمراء: لحم البقر، لحم الضأن.

الديك الرومي: وتحديدا لحم الديك الرومي المحضر.

مكعبات المرق وصلصات اللحوم.

علاج النقرس

عادة ما يكون علاج النقرس خليط من إدارة الأعراض أثناء نوبة النقرس وتقليل عدد مرات تناول الأطعمة والمشروبات الغنية بالبيورين وأدوية النقرس.

الوقاية من النقرس

- أفضل طريقة لمنع النقرس هي الحد من عدد مرات تناول الأطعمة والمشروبات الغنية بالبيورين.

- تأكد من شرب الكثير من الماء لمساعدة الكلي على العمل بشكل أفضل وتجنب الجفاف.

- يمكن أن تساعد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام في تقليل الضغط على مفاصلك وتقليل خطر الإصابة بالسمنة وغيرها من الحالات الصحية التي تجعلك أكثر عرضة للإصابة بالنقرس.