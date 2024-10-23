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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

لاجئ سوري بالفيوم يناشد وزير التعليم لإعادة قيد نجله بالمدرسة بعد فصله

محمد طفل سوري يبيع
محمد طفل سوري يبيع الورد بسبب فصله من المدرسة
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تقدم أحد اللاجئين السوريين المقيمين بمدينة الفيوم باستغاثة إلى وزير التربية والتعليم لإعادة نجله المفصول من مدرسة ملحقة المعلمين بفارس بعدما تعرض للفصل من المدرسة لغيابه عامين متتاليين بسبب خوفه من زملائه في المدرسة الذين يرهبونه ويعتدون عليه بالضرب ما دعا التلميذ الي التردد في دخول المدرسة خوفا من تعرضه للضرب.

كما قال التلميذ السوري محمد فحل نيربي 12 عاما بالسف الرابع الابتدائي أثناء وقوفه في أحد أشارات المرور بالفيوم يبيع الورد ومشرد من التعليم ومعرض مستقبله للخطر فيما قال والدة فحل نيربي 43 عاما أنني لاجيء سوري وعاطل عن العمل واضطرت نظرا لفصل نجلي من المدرسة أن أدفعه لبيع الورد بعدما حاولت مرارا مع إدارة المدرسة الكائنة بمساكن التعاونيات بمنطقة كيمان فارس بمدينة الفيوم لإعادة نجلي للدراسة وقيده مرة أخري بالمدرسة لكنهم قالوا لي لن يعود الا بقرار من وزير التربية والتعليم شخصيا كأستثناء وقال الاب أنني فوجئت بعد مدة كبيرة ان نجلي محمد مرعوب من دخول المدرسة بسبب خوفه من زملائه دون أن أعلم وفوجئت بتسربه من المدرسة وهو طفل بريء جدا وأناشد معال وزير التربية والتعليم بأعادة مجلي واعادة قيده للمدرسة حتي لايضيع مستقبله بالصف الرابع أبتدائي وللتواصل مع والده علي رقم 01159260564 .

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اللاجئين السوريين المرور بالفيوم لاجىء سوري منطقة كيمان فارس وزير التربية والتعليم مدينة الفيوم