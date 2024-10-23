توتنهام يدفع غرامة مالية بسبب أحداث مباراة وست هام

أصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قرارًا بتغريم نادي توتنهام هوتسبير مبلغ 20 ألف جنيه إسترليني، وذلك على خلفية الأحداث التي وقعت خلال مباراة الفريق أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقلب توتنهام الطاولة على ضيفه وست هام بأربعة أهداف مقابل هدف، خلال مباراة ديربي لندن، التي أقيمت بينهما السبت الماضي على ملعب استاد توتنهام هوتسبير ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحداث مباراة توتنهام ضد وست هام

جاء قرار الاتحاد الإنجليزي بعد أن تبين فشل نادي توتنهام في السيطرة على لاعبيه ومنعهم من التصرف بطريقة غير رياضية واستفزازية خلال أحداث المباراة، خاصة في الدقيقة 82 عندما اشتعلت الأوضاع بين لاعبي الفريقين عقب خطأ ارتكبه محمد قدوس لاعب وست هام على ميكي فان دي فان مدافع السبيرز.

أسفرت هذه الأحداث عن حصول الغاني محمد قدوس على البطاقة الحمراء بعد تدخله العنيف على لاعبي توتنهام.

وقبل نادي توتنهام التهمة الموجهة إليه، الأمر الذي أدى إلى فرض غرامة قدرها 20 ألف جنيه إسترليني.