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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

قادة البريكس يعزون أردوغان في ضحايا الهجوم الإرهابي بأنقرة

رئيس تركيا
رئيس تركيا
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أعرب عدد من قادة مجموعة البريكس عن تعازيهم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان المشارك في فعاليات القمة بمدينة قازان الروسية في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم الأربعاء في تركيا

وشدد عدد من قادة البريكس عن إدانتهم جميع أشكال الإرهاب مهما كانت دوافعها.
وأعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، تحييد إرهابيين اثنين نفذا هجوما على شركة صناعات الطيران والفضاء التركية في العاصمة أنقرة.

وقال يرلي قايا في منشور عبر منصة "إكس"، إنه تم تحييد إرهابيين اثنين في الهجوم  على مرافق شركة توساش في منطقة قهرمان قازان بأنقرة.


وأشار إلى "استشهاد 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين جراء الهجوم الإرهابي، معربًا عن إدانة الهجوم الشنيع، وأكدً أن بلاده ستواصل كفاحها بكل حزم وتصميم حتى تحييد آخر إرهابي".


وطلب الوزير قايا من المواطنين أن يأخذوا بعين الاعتبار تصريحات المصادر الرسمية فقط، مترحمًا على "أرواح الشهداء، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين
 

قادة البريكس ع رجب طيب اردوغان ارهابيين