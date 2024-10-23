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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

توافد النجوم لحضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.. صور

الفنان حسين فهمى
الفنان حسين فهمى
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بدأ توافد النجوم على مدينة الغردقة استعدادا لحضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي المقرر إقامته غدا الخميس .

 

تتصمن قائمة النجوم المتوافدين كلا من  أسماء جلال وحسين فهمي ويسري نصر الله وفتحي عبد الوهاب وأنس بوخش ولبلبة ويسرا ورجل الأعمال محمد حديد ويسرا اللوزي.

 

يذكر أن الفنان محمود حميدة تم تكريمه في افتتاح الدورة الـ31 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، بحضور وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وقد جاء اختياره بالإجماع من اللجنة العليا للمهرجان، تقديرًا لمشواره الفني ومسيرته المؤثرة في المسرح والسينما والتليفزيون.

حسين فهمي
أسماء جلال
يسرا
يسري نصر الله

 

يسرا اللوزي
حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي حسين فهمي يسري نصر الله لبلبة وزير الثقافة