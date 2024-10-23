توافد النجوم لحضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.. صور

بدأ توافد النجوم على مدينة الغردقة استعدادا لحضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي المقرر إقامته غدا الخميس .

تتصمن قائمة النجوم المتوافدين كلا من أسماء جلال وحسين فهمي ويسري نصر الله وفتحي عبد الوهاب وأنس بوخش ولبلبة ويسرا ورجل الأعمال محمد حديد ويسرا اللوزي.

يذكر أن الفنان محمود حميدة تم تكريمه في افتتاح الدورة الـ31 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، بحضور وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وقد جاء اختياره بالإجماع من اللجنة العليا للمهرجان، تقديرًا لمشواره الفني ومسيرته المؤثرة في المسرح والسينما والتليفزيون.