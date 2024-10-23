الطاهري: حلقة "كلام في السياسة" اليوم ستتناول القوائم النسبية والمغلقة

قال الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، إنّ حلقة اليوم من برنامج "كلام في السياسة" ستتناول النظام الانتخابي، ففي عام 2025 ستشهد البلاد استحقاقا دستوريا مهما يتمثل في الانتخابات البرلمانية.

وأضاف "الطاهري"، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "المحور السياسي واحد من أهم محاور الحوار الوطني، وتحت هذا المحور هناك لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي"، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة بها خبراء ومختصون وحقوقيون وقانونيون كلهم قالوا آراءهم في هذا الصدد.

وتابع أن هذه الآراء انحسرت في مجموعة أفكار بها تباين، فهناك فكر يفضل القائمة المغلقة والقائمة المطلقة، وفكر آخر يفضل القائمة النسبية، مواصلا: "في حلقة اليوم سنحاول عمل تكوين لهذه الآراء، حتى يتم عرض كل وجهات النظر، وهذه ليست أول حلقة عن النظام الانتخابي، وكلما استدعت الأمور مزيدا من النقاش ستجدونا معكم دائما".