هبوط في وول ستريت عند الفتح مع ارتفاع عوائد السندات 

انخفضت مؤشرات وول ستريت الرئيسية اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024، تحت وطأة ارتفاع عائدات سندات الخزانة ومع تركيز المستثمرين على نتائج أعمال شركات منها كوكاكولا وبوينج وستاربكس.

وبحسب رويترز هبط المؤشر داو جونز الصناعي 222.65 نقطة بما يعادل 0.52% إلى 42702.24 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 16.7 نقطة أو 0.29% إلى 5834.5 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 71.1 نقطة أو 0.38% إلى 18502.06 نقطة.

وانخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الفتح، أمس الثلاثاء، حيث ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة على الأسهم الحساسة لأسعار الفائدة، في حين يقيّم المستثمرون أحدث مجموعة من نتائج الشركات لقياس متانة الشركات الكبرى.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 54.8 نقطة أو 0.13% عند الفتح إلى 42876.84 نقطة. وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 21.3 نقطة أو 0.36% إلى 5832.7 نقطة.