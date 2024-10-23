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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

هبوط في وول ستريت عند الفتح مع ارتفاع عوائد السندات 

بورصة وول ستريت
بورصة وول ستريت
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انخفضت مؤشرات وول ستريت الرئيسية اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024، تحت وطأة ارتفاع عائدات سندات الخزانة ومع تركيز المستثمرين على نتائج أعمال شركات منها كوكاكولا وبوينج وستاربكس.

وبحسب رويترز هبط المؤشر داو جونز الصناعي 222.65 نقطة بما يعادل 0.52% إلى 42702.24 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 16.7 نقطة أو 0.29% إلى 5834.5 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 71.1 نقطة أو 0.38% إلى 18502.06 نقطة.

وانخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الفتح، أمس الثلاثاء، حيث ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة على الأسهم الحساسة لأسعار الفائدة، في حين يقيّم المستثمرون أحدث مجموعة من نتائج الشركات لقياس متانة الشركات الكبرى.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 54.8 نقطة أو 0.13% عند الفتح إلى 42876.84 نقطة. وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 21.3 نقطة أو 0.36% إلى 5832.7 نقطة.

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