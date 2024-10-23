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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

‌‏ وزير الداخلية التركي: سنقف أمام كل من يدبر المؤامرات ضد بلادنا

وزير الداخلية التركي علي
وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا
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قال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، خلال مؤتمر صحفي تعقيبا علي الهجوم الإرهابي علي شركة تركية في العاصمة أنقرة،‌‏ أن تركيا ستقف أمام كل من يدبر المؤامرات ضد البلاد، بحسب ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

‌‏وأعلن عن سقوط 4 ضحايا و14 مصابا في الهجوم علي شركة "توساش" للصناعات الجوية والفضائية، وأضاف: "تم إبلاغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فورا بالحادث."

وأدان الرئيس التركي الهجوم الإرهابي على شركة "توساش".

فيما أفادت وسائل إعلام تركية، بفرض قيود على منصات التواصل الاجتماعي عقب الهجوم الإرهابي بأنقرة.

وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا هجوم إرهابي أنقرة شركة توساش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان