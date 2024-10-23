طائرة مُسيرة محملة بمتفجرات داخل إسرائيل.. ماذا حدث؟

كشف اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، تفاصيل عثور جيش الاحتلال الإسرائيلي على طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات داخل إسرائيل.



وأوضح سالم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن الطائرة المسيرة تم إطلاقها من لبنان الليلة الماضية إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، في منتزه مدينة يوكنعام.



وأشار ، إلى أن المسيرة كانت تحت مراقبة سلاح الجو، واختفت آثارها بإحدى المناطق الإسرائيلية، موضحًا أنه بعد التحقيق الأولي، يبدو أنه تم إسقاطها في منطقة مفتوحة.



ولفت سالم إلى أن إمكانيات حزب الله تجعله قادر على التحكم في المسيرات الجوية بشكل جيد، فهم يمتلكون قدرات وإمكانيات هائلة تفوق الواقع.



وأوضح أن حزب الله اللبناني لديه معلومات كبيرة عن قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسيتمكن من استعادة عافيته سريعًا.

