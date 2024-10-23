فينيسيوس يشكر ريال مدريد بسبب جائزة الكرة الذهبية

عبر البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني، عن امتنانه العميق لكل من ساهم في مسيرته الناجحة مع الفريق الملكي، وذلك بعد تصدره قائمة المرشحين الأوفر حظًا للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024.

جاءت تصريحات فينيسيوس في أعقاب أداء استثنائي قدمه في مباراة دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند الألماني، حيث سجل هاتريك قاد به الريال للفوز بنتيجة (5-2) ووضع بصمته على أحد أهم انتصارات الفريق هذا الموسم.

تصريحات فينيسيوس

وفي حوار مع شبكة «TNT» البرازيلية، أكد فينيسيوس سعادته الغامرة بالثقة التي وضعها فيه الجميع منذ انضمامه لريال مدريد، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي لعبه رئيس النادي فلورنتينو بيريز في ضمه للفريق.

وقال فينيسيوس: «أشعر بالامتنان لكل من آمن بي منذ صغري، من أيام فلامنجو وحتى اليوم، لقد مررت بالكثير من التحديات، لكنني تعلمت منها وتطورت كثيرًا، وأنا الآن في أفضل لحظات مسيرتي، وأطمح لتحقيق المزيد».

وأعرب عن إعجابه الكبير بتاريخ ريال مدريد، مشيرًا إلى أنه يحلم بأن يصبح أحد أساطيره، على غرار رونالدو ومارسيلو وكاسيميرو وروبرتو كارلوس.

وفي ختام تصريحاته، ناشد فينيسيوس جونيور جماهير بلاده والعالم لدعمه في حصد جائزة الكرة الذهبية، معربًا عن أمله في تحقيق هذا الحلم الكبير.