السوبر المصري.. تقديم جلسة محاكمة ثلاثي الزمالك إلى الغد

قررت الجهات القضائية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، تقديم موعد جلسة ثلاثي الزمالك المحتجز إلى غدا الخميس، بعد أن كان محدد له 29 أكتوبر الجاري.

وكانت محكمة العاصمة الإماراتية أبو ظبي، قد قررت اليوم الأربعاء، تأجيل قضية ثلاثي نادي الزمالك، بشأن التعدي على أفراد الأمن في مباراة بيراميدز، إلى 29 أكتوبر واستمرار حبسهم.

وكانت النيابة الإماراتية، قد قررت تحويل الثلاثي مصطفى شلبي، نبيل عماد دونجا، ومدير الكرة عبد الواحد السيد، أمس الثلاثاء، إلى محاكمة عاجلة، لجلسة اليوم، بسبب الأزمة التي نشبت خلال مواجهة بيراميدز في السوبر المصري.

وقد قررت الجهات القضائية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، تقديم جلسة محاكمة ثلاثي الزمالك إلى غدا الخميس بدلا من 29 أكتوبر.

ومن المقرر أن يواجهة الزمالك، غدًا الخميس، نظيره وغريمه لتقليدى الأهلى، فى نهائى بطولة كأس السوبر الأفريقي.