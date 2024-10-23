أستاذ آثار إسلامية : "مفيش أثر في مصر اتشال منه طوبة"

كشف الدكتور مختار الكسباني أستاذ الآثار الإسلامية، حقيقة هدم قبة مستولدة محمد علي باشا، موضحا أن قبة مستولدة محمد علي باشا ليست أثرا.



وتابع أستاذ الآثار الإسلامية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن الأثر هو المبني الذي مر عليه أكثر من 100 عام، موضحا أن المبنى الذي تم هدمه هو قبة "الداية" التي ولدت أحفاد محمد علي باشا.



وذكر أن هناك تقليدا للأحجار الأثرية، وهي شبيهة بالأحجار الخاصة بقبة مستولدة محمد علي باشا، موضحا أنه تم هدم عدد من المباني في طريق صلاح سالم وظن الكثير أنها مبان أثرية والحقيقة أنها ليست أثرًا.



وتابع الكسباني:"مفيش أثر في مصر اتشال منه طوبة" .. وهناك فرق كبير بين التراث والأثر.



