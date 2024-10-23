خبير: "البريكس" نظام مالي عالمي موازي لـ"سيوفت"

قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن تكتل "بريكس" يعمل حاليًا على إعداد نظام مالي عامي يُعادل نظام "سويفت" الذي أوقفته الولايات المتحدة في موسكو بعد الحرب الروسية الأوكرانية، موضحًا أن موسكو ردت على هذا الأمر من خلال التبادل التجاري مع الدول من خلال العملات المحلية بدلاً من الدولار.

وأضاف "الحسيني"، خلال حواره مع فضائية "النيل للأخبار"، أن قمة البريكس المنعقدة حاليًا ستطرح بنك التنمية والتجارة بهدف توفير القروض التمويلية للدول المشاركة، بدون التدخل في سياسات هذه الدول، أو فرض سياسات معينة تحت مظلة الإصلاحات الاقتصادية.

وأوضح أن الدول السبع الكبرى هي من تُدير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهذه الدول هي من تمنح القروض للدول الناشئة، وتفرض شروطًا معينة على هذه الدول في مقابل هذه القروض.



