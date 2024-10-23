فيرتز يقود تشكيل باير ليفركوزن أمام بريست في دوري أبطال أوروبا

أعلن الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة بريست الفرنسي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

يحل فريق باير ليفركوزن، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره بريست بملعب رودورو، في لقاء ينطلق في الثامنة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

يقود فلوريان فيرتز تشكيل باير ليفركوزن أمام بريست، حيث يتواجد على رأس الهجوم رفقة باتريك شيك.

ويغيب النيحيري فيكتور بونيفاس عن فريقه باير ليفركوزن للإصابة، في ظل جلوس روبرت أندريخ وأمين عدلي على مقاعد البدلاء.

ويحتل باير ليفركوزن المركز الثامن في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، بينما يأتي بريست في المرتبة السادسة وفي رصيده ست نقاط أيضًا.

تشكيل باير ليفركوزن لمواجهة بريست في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: ماتي كوفاش

خط الدفاع: نوردي موكيلي - جوناثان تاه - هينكابي - أليخاندور جريمالدو

خط الوسط: بالاسيوس - أليكس جارسيا - جوناس هوفمان

وفي الهجوم: فلوريان فيرتز - باتريك شيك - ناثان تيلا.