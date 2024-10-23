"تكتل دول البريكس".. كتاب لـ ماهر القصير يتناول نشأته

يتناول كتاب "تكتل دول البريكس" للمؤلف ماهر القصير، قصة ظهور تجمع تكتل دول بريكس أو مجموعة "بريك" BRIC التى تضم البرازيل، وروسيا، والهند، والصين التى تحولت إلى "بريكس" بعد انضمام دولة جنوب أفريقيا، وأصبحت آلية مهمة لبناء نظام عالمي جديد.

وركز الكتاب على مواقف الدول المشاركة، التى جاءت متطابقة حيال معظم القضايا الدولية التي من أهمها رفض النظام العالمي الحالي ذى القطب الواحد والعمل على الاستعداد لدخول العالم الى نظام عالمي متعدد الأقطاب.

ويتوقع المؤلف ماهر القصير أن يكون للمجموعة دور قيادي للاقتصاد العالمي في مرحلة التعددية القطبية التي تلوح في الأفق و ستكون أحد نتائج التراجع الأمريكي على الساحة الدولية و كسر الأحادية القطبية، حيث ستكون الوجه الاقتصادي للمشروع الاستراتيجي العالمي للدول الصاعدة ويُمكن لها التحكم بمجالاتها الحيوية سواء القارية أو الدولية حيث أن دول منظمة بريكس تريد أن تأخذ على عاتقها مسألة تغيير هيكل الاقتصاد العالمي، لأن تأثيرها سوف ينمو كما أنها تنتهج سياسة التكامل الاقتصادي، بدلا من السير على نهج سياسة الاجماع التي تنتهجها واشنطن.