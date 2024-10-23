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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الداخلية التركي: 4 ضحايا و14 مصابا في هجوم أنقرة

أحد منفذي الهجوم
أحد منفذي الهجوم
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قال وزير الداخلية التركي: إن هجوم أنقرة أسفر عن سقوط 4 ضحايا و14 مصابا.

وأفادت وسائل إعلام تركية، باستمرار الاشتباكات بين مسلحين وقوات الأمن بالتزامن مع احتجاز مدنيين كرهائن داخل شركة "توساش" للصناعات الجوية في العاصمة التركية أنقرة، بحسب ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

فيما أفادت "سكاي نيوز" بمقتل 4 أشخاص وإصابة 14 آخرين في هجوم على الشركة التركية للصناعات الجوية والفضائية في العاصمة التركية.

بينما أدان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهجوم الذي استهدف الشركة التركية للصناعات الجوية، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

وقالت وسائل الإعلام التركية، إن الهجوم على شركة "توساش" للصناعات الجوية هجوم انتحاري.

ورصدت كاميرات المراقبة صورة لأحد منفذي الهجوم الإرهابي في العاصمة التركية أنقرة ضد مقر شركة "توساش" المتخصصة بالصناعات الدفاعية وصناعات تكنولوجيا الفضاء، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء تركيا في نبأ عاجل.

وفتحت النيابة العامة في تركيا تحقيقًا بشأن الهجوم الإرهابي على شركة "توساش" لصناعات الطيران والفضاء.

وأدان نائب الرئيس التركي جودت يلماز، الهجوم على شركة "توساش" للصناعات الجوية والفضائية، بحسب ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

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