تراجع أغلب بورصات الخليج بسبب توترات الشرق الأوسط

انخفضت أغلب أسواق الأسهم في الخليج اليوم الأربعاء ، مع التأثر سلبا بالتوتر الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط بينما عجزت نتائج الشركات عن تحسين ثقة المستثمرين.

وبحسب رويترز تراجع المؤشر السعودي 0.5% متأثرا بانخفاض سهم مجموعة التيسير لتصنيع منتجات الألمنيوم 1.4% ونزول سهم مصرف الراجحي 0.9%.

صندوق النقد الدولي

وفي أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي والذي صدر أمس الثلاثاء، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية لعام 2024 إلى 1.5% وتوقع تسارع النمو إلى 4.6% العام المقبل.

وقال هاني أبو عاقلة، كبير محللي السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى إكس.تي.بي، إن أغلب أسواق الأسهم الخليجية في المنطقة السلبية مع استمرار تأثير التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط بشكل كبير على معنويات السوق.

سهم أرامكو

وأضاف "علاوة على ذلك، قد يؤثر أيضا الانخفاض المحتمل في أسعار النفط على السوق"، ونزل سهم شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط 0.2 %.

وهبطت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية الخليجية، بعد أن أظهرت بيانات أن مخزونات الخام الأمريكية زادت أكثر من المتوقع، لكن العقود الآجلة لا تزال مرتفعة بنحو اثنين بالمئة هذا الأسبوع مع أخذ المتعاملين في الاعتبار استمرار الصراع في الشرق الأوسط.

شركة إعمار العقارية

وتخلى المؤشر الرئيسي في دبي عن مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضا 0.1%، مع تراجع سهم شركة إعمار العقارية الرائدة 1.8%.

وفي أبوظبي، خسر المؤشر 0.5% متأثرا بانخفاض سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 2.1%.

المؤشر القطري

واستقر سهم بنك أبوظبي التجاري عند الإغلاق رغم إعلانه عن ارتفاع كبير في أرباح الربع الثالث.

وتراجع المؤشر القطري 1.5% مع انخفاض أغلب أسهمه بما في ذلك سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، الذي فقد 2.8% من قيمته، وخالف المؤشر الرئيسي في سلطنة عمان الاتجاه وربح 0.2