اقتصادي: مصر أصبحت عضواً فاعلاً في "البريكس"

قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن إنشاء مجموعة البريكس يعني توجه العالم نحو التعددية القطبية، بدلاً من القطبية الواحدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف "الحسيني"، خلال حواره مع فضائية "النيل للأخبار"، أن دعوة مصر للانضمام لهذا التكتل سببه امتلاك مصر العديد من الإمكانيات منها القاهرة هي بوابة القارة السمراء، خلاف أن عدد السكان في مصر كبير للغاية، بالإضافة لثقل مصر السياسي.

وأوضح أن قمة البريكس المنعقدة في روسيا تأتي لأول مرة ومصر عضو فاعل في تجمع "البريكس"، مشيرًا إلى أن أحد أهداف البريكس هو توفير الأمن والسلام العالمي، وهذا الامر مهم للغاية في ظل الحرب الطاحنة التي تضرب كافة اقتصادات المنطقة.



