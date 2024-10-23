الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي: جذب استثمارات بحرينية لتعزيز التعاون

قال المستشار ياسر البخشوان، نائب رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي، إن العلاقات الأخوية الراسخة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية تعكس تاريخًا مشتركًا وروابط وثيقة متأصلة بين البلدين من شأنها أن تهيئ على الدوام لآفاق جديدة من التعاون والتنسيق الثنائي المشترك في ظل ما تلقاه من دعم ورعاية واهتمام من عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.

ونوه “البخشوان”، في مداخلة هاتفية مع فضائية "النيل للأخبار"، بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر وإسهاماتها التاريخية المشهودة في حماية الأمن القومي العربي، مؤكدًا أن هناك حرصًا واهتمامًا كبيرًا بتطوير أوجه التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين، متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.

وأوضح أن وفد رفيع المستوى من المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي برئاسة المستشار هاني أبو زيد رئيس المجلس التقى اللواء الدكتور طيار نبيل الثامر مساعد رئيس الأركان لقوة دفاع البحرين سابقًا بصحبة شخصيات رفيعة المستوى بمملكة البحرين الشقيقة؛ لبحث العديد من أوجه التعاون والفرص الاستثمارية للتنقيب عن المواد البترولية في دول أفريقيا ودول الجوار العربي.

وأشار إلى أن اللقاء شمل تواجد كبار المسئولين في شركات التنقيب عن الذهب والنفط، فضلًا عن اهتمام وفد المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي بتنمية حجم التبادل التجاري في تجارة الذهب والمعادن بين الدول الأفريقية والمؤسسات العربية الكبرى في تجارة الذهب بدول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية.