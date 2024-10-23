محافظ الدقهلية يجتمع مع أعضاء البرلمان لمناقشة طلبات المواطنين

التقى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء أعضاء البرلمان" النواب والشيوخ" بحضور أعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة، وكلاء الوزارات رؤساء القطاعات ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، لبحث ومناقشة عدد من الموضوعات والمشاكل المتعلقة بالمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب منصور، معاون المحافظ، والمحاسب عبد الحليم التهامي مدير إدارة الاتصال السياسي بالمحافظة والمهندسة ولاء حمزة، وكيل إدارة الاتصال السياسي.



استمع "محافظ الدقهلية" لمطالب واحتياجات مواطني الدقهلية والمقدمة من خلال نواب البرلمان، كل في نطاق دائرته التي يمثلها وايضا علي مستوي المحافظة.

وأكد التعاون الكامل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من أجل حل مشاكل المواطن البسيط في كافة القطاعات الخدمية والتي شملت (الطرق- المخططات العمرانية- المواقف- المرور - المواصلات- الصحه - مياه الشرب والصرف الصحي- الكهرباء - الغاز - الري - الزراعه - التموين- النظافة - التربية والتعليم - الشباب والرياضة).

وأوضح اللواء "مرزوق " أن جميع أعضاء الجهاز التنفيذي يبذلون اقصي الجهود في كافة القطاعات ومن خلال تنسيق الوحدات المحلية من أجل تقديم كافة الخدمات للمواطن الدقهلاوي بالتعاون والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة وفي مقدمتها البرلمان بأعضائه من مجلسي النواب والشيوخ.



وفي ذات السياق تناول " المحافظ "مع النواب عدد من الموضوعات المتعلقة بالمشروعات الخدمية التي يحتاج إليها المواطنين لتعزيز الخدمات المقدمة لهم، وتقديم الحلول الفورية للعديد من المشكلات الجماهيرية.

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