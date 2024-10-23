لجنة من محافظة الدقهلية تبدأ حصر التكتلات الاقتصادية بالمدن والقرى

بدأت لجنة من إدارة الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بمحافظة الدقهلية اليوم، بالمرور والمعاينة على الطبيعة لتنفيذ الكتاب الدوري الصادر من وزارة التنمية المحلية رقم ١٧٦ لسنة ٢٠٢٤ لحصر التكتلات الاقتصادية القائمة بالمحافظة من حيث حجم التكتل والايدي العاملة به وحجم الاستثمارات والمعوقات والمشاكل التي تواجه التكتل وسبل حلها والمتطلبات اللازمة لاستمرار العملية التصنيعية بجميع التكتلات بمراكز ومدن الدقهلية.

وقال اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، ان هذه التكتلات والتي تشمل ورش ومسابك صهر وتشكيل المعادن الألومنيوم والصفيح والصاج بميت غمر و مشاغل ومصانع التريكو والملابس الجاهزة بطنامل بمركز أجا و سلامون القماش مركز المنصورة وصناعة وتلوين الزجاج بجراح بأجا من التكتلات الاقتصادية الهامة التي تعمل على انتاج محلي ذو جودة عالية لتلبية الطلب بالسوق المحلي والتصدير للخارج.

وشدد على ضرورة دعم وتطوير الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج من خلال دعم هذه التكتلات الاقتصادية بكافة السبل المتاحة والتوسع في انشاء مشروعات جديدة تضم العديد من المنشآت الصناعية والاستثمارية التي تحتاج إليها مصر.

وأوضح "المحافظ" أن الدقهلية من المحافظات الكبيرة التي تتمتع بموقع جغرافي متميز وتضم عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتمتعون بخبرات كبيرة في مجال الصناعة والأعمال ولديهم القدرة علي انشاء مصانع ومشروعات اقتصادية كبيرة، وأضاف " مرزوق " أن الدقهلية تتمتع بالأيدي العاملة الوفيرة المدربة وخبرات متنوعة في العديد من مجالات العمل تحقق مطالب واحتياجات المستثمرين.



من جانبه اوضح عصام حجاج،مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار انه تنفيذا لقرار المحافظ وكتاب وزارة التنمية المحلية قامت اللجان المشكلة برئاسته وعضوية كل من مسئولي إدارات الاستثمار والتعاون الإنتاجي والأسواق والمعارض والحوكمة والمتابعة وتراخيص المستثمرين ومسئولي الوحدات المحلية المختصة بالمرور والمعاينة على الطبيعة للتكتلات الاقتصادية بنطاق مراكز مدن ميت غمر واجا والمنصورة وذلك تمهيدا للعرض على المحافظ لاستكمال التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لاتخاذ إجراءات دعم تلك المشروعات التى تساهم فى خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة الاقتصاد والاستثمار بنطاق الدقهلية وتخفيضا للاستيراد ودعم التصدير ورفع المعاناة عن كاهل الدولة في توفير العملة الصعبة اللازمة له.

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