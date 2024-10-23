إطلالات النجوم.. «البوابة نيوز» ترصد مواعيد المهرجانات الفنية حول العالم حتى نهاية 2024

تشهد الشهور الأخيرة من عام 2024 عدد من المهرجانات الفنية وحفلات توزيع الجوائز، وعدد من المناسبات التي تخص مجال السينما والتلفزيون في دول العالم، ويهتم بها الجمهور وينتظر مواعيدها، ليشاهد إطلالات النجوم أو الفائزين بالجوائز، وتبرز “البوابة نيوز” مواعيد تلك المناسبات الفنية خلال الفترة المقبلة.

المهرجانات الجارية:

• مهرجان هاواي الدولي للسينما، الولايات المتحدة - من 2 أكتوبر إلى 10 نوفمبر.

• مهرجان بيرغن الدولي للسينما، النرويج - من 16 إلى 24 أكتوبر.

• مهرجان شيكاغو الدولي للسينما، الولايات المتحدة - من 16 إلى 27 أكتوبر.

• مهرجان الأفلام الحضارية البريطاني، المملكة المتحدة - من 17 إلى 25 أكتوبر.

• مهرجان الأفلام الخضراء في سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة - من 17 إلى 27 أكتوبر.

• مهرجان نيو بورت بيتش السينمائي، الولايات المتحدة - من 17 إلى 24 أكتوبر.

• مهرجان فيلادلفيا السينمائي، الولايات المتحدة - من 17 إلى 27 أكتوبر.

• مهرجان ريغا الدولي للسينما، لاتفيا - من 17 إلى 27 أكتوبر

• مهرجان سان فرانسيسكو للأفلام القصيرة، الولايات المتحدة - من 17 إلى 27 أكتوبر.

• مهرجان ميبكوم، فرنسا - من 21 إلى 24 أكتوبر.

• مهرجان هوف الدولي للسينما، ألمانيا - من 22 إلى 27 أكتوبر.

• مهرجان الأفلام الصغيرة في المملكة المتحدة، المملكة المتحدة - من 22 إلى 27 أكتوبر.

• مهرجان AFI Fest، الولايات المتحدة - من 23 إلى 27 أكتوبر.

مهرجانات شهر أكتوبر:

• مهرجان أوستن السينمائي، الولايات المتحدة - من 24 إلى 31 أكتوبر.

• مهرجان تالغراس السينمائي، الولايات المتحدة - من 24 إلى 27 أكتوبر.

• مهرجان جيهلافا الدولي للأفلام الوثائقية، جمهورية التشيك - من 25 أكتوبر إلى 3 نوفمبر.

• مهرجان SCAD سافانا السينمائي، الولايات المتحدة - من 26 أكتوبر إلى 2 نوفمبر.

• مهرجان DOK لايبزيغ، ألمانيا - من 28 أكتوبر إلى 3 نوفمبر.

• مهرجان طوكيو الدولي للسينما، اليابان - من 28 أكتوبر إلى 6 نوفمبر.

• مهرجان الأفلام الأمريكية الفرنسية، الولايات المتحدة - من 29 أكتوبر إلى 3 نوفمبر.

• مهرجان Evolution Mallorca الدولي للسينما، إسبانيا - من 30 أكتوبر إلى 5 نوفمبر.

• مهرجان TIFFCOM، اليابان - من 30 أكتوبر إلى 1 نوفمبر.

• مهرجان فيرجينيا السينمائي، الولايات المتحدة - من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر.

• مهرجان أوهاي السينمائي، الولايات المتحدة - من 31 أكتوبر إلى 17 نوفمبر.

• مهرجان تسالونيكي الدولي للسينما، اليونان - من 31 أكتوبر إلى 10 نوفمبر.

مهرجانات شهر نوفمبر:

• مهرجان دنفر السينمائي، الولايات المتحدة - من 1 إلى 10 نوفمبر.

• مهرجان غوادالاخارا السينمائي، الولايات المتحدة - من 1 إلى 3 نوفمبر.

• مهرجان ليدز الدولي للسينما، المملكة المتحدة - من 1 إلى 17 نوفمبر.

• مهرجان لندن للسينما الكورية، المملكة المتحدة - من 1 إلى 13 نوفمبر.

• مهرجان الأضواء الشمالية للسينما، إستونيا - من 4 إلى 17 نوفمبر.

• السوق الأمريكي للأفلام، الولايات المتحدة - من 5 إلى 10 نوفمبر.

• المهرجان الفرنسي للسينما، المملكة المتحدة - من 6 نوفمبر إلى 12 ديسمبر.

• أيام الأفلام الشمالية في لوبيك، ألمانيا - من 6 إلى 10 نوفمبر.

• مهرجان ريهوبيث بيتش السينمائي المستقل، الولايات المتحدة - من 6 إلى 10 نوفمبر.

• مهرجان ستوكهولم الدولي للسينما، السويد - من 6 إلى 17 نوفمبر

• مهرجان كورك الدولي للسينما، إيرلندا - من 7 إلى 17 نوفمبر

• المنتدى الأوروبي للأفلام Scanorama، ليتوانيا - من 7 إلى 21 نوفمبر

• أيام غليمرغلاس للأفلام، الولايات المتحدة - من 7 إلى 11 نوفمبر

• مهرجان سين سيتي برايتون السينمائي، المملكة المتحدة - من 8 إلى 17 نوفمبر

• مهرجان فورت لودرديل الدولي للسينما، الولايات المتحدة - من 8 إلى 17 نوفمبر

• مهرجان تالين لليالي السوداء السينمائي، إستونيا - من 8 إلى 24 نوفمبر

• مهرجان أمستردام الدولي للأفلام الوثائقية، هولندا - من 13 إلى 24 نوفمبر

• صوت غير مرئي، الولايات المتحدة - من 13 إلى 17 نوفمبر

• مهرجان الأفلام الثلاثة أنهار، الولايات المتحدة - من 13 إلى 20 نوفمبر

• كاميراج، بولندا - من 16 إلى 23 نوفمبر

• مهرجان بيتسبرغ للأفلام القصيرة، الولايات المتحدة - من 21 إلى 24 نوفمبر

• حدث تورينو فيلم لاب، إيطاليا - من 21 إلى 23 نوفمبر

• مهرجان لندن للسينما البلطيقية، المملكة المتحدة - من 28 نوفمبر إلى 1 ديسمبر

• مهرجان مراكش الدولي للسينما، المغرب - من 29 نوفمبر إلى 7 ديسمبر

مهرجانات شهر ديسمبر:

• مهرجان آخر ثقب في الرأس، الولايات المتحدة - من 1 إلى 25 ديسمبر

• مهرجان ويتلر السينمائي، كندا - من 4 إلى 8 ديسمبر

• مهرجان أثينا للسينما الطليعية، اليونان - من 5 إلى 15 ديسمبر

• مهرجان البحر الأحمر الدولي للسينما، السعودية - من 5 إلى 14 ديسمبر

• صوت غير مرئي، الولايات المتحدة - من 12 إلى 15 ديسمبر

• مهرجان ليس أركس السينمائي، فرنسا - من 14 إلى 21 ديسمبر