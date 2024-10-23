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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الداخلية التركية تُعلن مقتل 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين في هجوم أنقرة

الشرطة التركية
الشرطة التركية
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أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، مقتل 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين في هجوم على شركة تركية في العاصمة التركية أنقرة، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل.

وقالت وسائل الإعلام التركية، إن الهجوم على شركة "توساش" للصناعات الجوية هجوم انتحاري.

كما أفادت فضائية "سكاي نيوز" بورود أنباء عن احتجاز رهائن داخل شركة الصناعات الجوية والفضائية في العاصمة التركية أنقرة.

ورصدت كاميرات المراقبة صورة لأحد منفذي الهجوم الإرهابي في العاصمة التركية أنقرة ضد مقر شركة "توساش" المتخصصة بالصناعات الدفاعية وصناعات تكنولوجيا الفضاء، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء تركيا في نبأ عاجل.

وفتحت النيابة العامة في تركيا تحقيقًا بشأن الهجوم الإرهابي على شركة "توساش" لصناعات الطيران والفضاء.

وأدان نائب الرئيس التركي جودت يلماز، الهجوم على شركة "توساش" للصناعات الجوية والفضائية، بحسب ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

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