محافظ دمياط يكرم أسر شهداء حرب أكتوبر

استقبل الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، اليوم بمكتبه ،الفريق أسامة المندوه وكيل أول جهاز المخابرات العامة المصرية الأسبق وبطل حرب أكتوبر واللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك السابق وأستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، والدكتور محمود العوضى منسق التحالف الوطنى للعمل التنموى بمحافظة دمياط.

وشهد المحافظ فاعليات الندوة التثقيفية التى نظمها التحالف ، عن حرب أكتوبر المجيدة بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط والدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية والمتحدث الرسمى لمحافظة دمياط والعميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة.

بدأت الندوة بالسلام الوطنى و تلاوة آيات من القرآن الكريم، وعرض فيديو عن نشاطات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى وفيديو عن البطولات التى حققها الفريق أسامة المندوه خلال حرب أكتوبر.

وأهرب " محافظ دمياط " عن سعادته بمشاركته بالندوة التثقيفية التى ينظمها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ، تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة،

وأكد أن حرب السادس من أكتوبر جسد خلالها أبطال مصر ملحمة بطولية ستظل محفورة فى تاريخ الوطن ، فقد قدم هؤلاء الابطال تضحيات بدمائهم الذكية وأرواحهم فداءًا لتراب مصر الغالى ..

خلال الندوة دعا " المحافظ " الجميع إلى استلهام روح أكتوبر لبذل المزيد والمزيد من الجهود لاستكمال مسيرة التنمية والبناء التى تشهدها مصر تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي و غرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لدى أبنائنا وبناتنا ..

و توجه " الشهابى " بتحية إجلال وتقدير إلى أرواح شهداء مصر، كما توجه بالتحية إلى أبطال حرب أكتوبر المجيدة، واعرب عن خالص الشكر إلى التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى على جهودهم المبذولة لاقامة هذه الندوة

كما اعرب عن خالص الامتنان للتحالف الوطنى الذى يعمل على تحقيق أهداف التنمية من خلال تعزيز مفهوم الشراكات بين مختلف الجهات لخدمة المجتمع المصرى وذلك منذ إنشاؤه فى مارس ٢٠٢٢ ، حيث قدم خدمات متنوعة وعديدة بمحاور الدعم الاقتصادية و الاجتماعية وأيضًا الصحية لمختلف فئات المجتمع ، علاوة على ما تم تنفيذه من قوافل لتقديم الدعم لأهالي غزة ..

وألقى الفريق أسامة المندوه كلمة استهلها بالتأكيد أن هناك أحداث فى تاريخ الأوطان لا تسقط بالتقادم، أبرزها انتصارات أكتوبر المجيدة، التى تُعد الحرب الأهم لاستعادة الأرض والكبرياء والكرامة تحقق خلالها النصر الذى جاء من خلال الإرادة والعزيمة والقرار

ووجه المندوه التهنئة إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ورجال القوات المسلحة " درع وسيف الوطن " و شعب مصر بمناسبة الاحتفال بهذه المناسبة العظيمة، كما تحدث عن انتصارات أكتوبر بدايةً من ٥ يونيو ١٩٦٧ مرورًا بحرب الاستنزاف حتى النصر فى أكتوبر ١٩٧٣ ، وتحدث عن بطولاته التى استمرت حتى مارس ١٩٧٤ وحصوله على وسام النجمة العسكرية .

وأهدى المندوه كتابه " خلف خطوط العدو " إلى الدكتور أيمن الشهابى .

وتوجه اللواء راضى عبد المعطى، بالتحية إلى محافظ دمياط على رعايته ودعمه لهذه الندوة ، كما توجه بخالص التقدير إلى بطل حرب أكتوبر الفريق أسامة المندوه،

وأكد أن ذكرى حرب أكتوبر المجيدة ستظل خالدة فى تاريخ مصر، مشيدا بالدور الهام الذى يقدمه الشعب المصرى بالتفافه حول قيادته السياسية، لمواجهة التحديات وعبور الأزمات ، واستكمال مسيرة التنمية والبناء،

وخلال كلمته دعا جميع الحضور للوقوف دقيقه حداد على أرواح شهداء مصر الأبرار و أكد حرص التحالف على تحقيق توأمة بين العمل الأهلى والعمل التنفيذى لبناء الجمهورية الجديدة.

وتوجه الدكتور محمود العوضى بالشكر إلى محافظ دمياط على رعايته لهذه الندوة ، مشددا على أن حرب أكتوبر المجيدة تجسد النصر الأقوى فى تاريخ مصر الحديث الذى عكس قوة وإرادة الشعب المصرى ، وأكد حرص التحالف على تحقيق التعاون لتعزيز الدور المؤسسى والمجتمعى لخدمة أبناء مصر ودعم جهود الدولة لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا..

وتسلم الدكتور أيمن الشهابى درع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى من تقديرًا لجهوده المبذولة لدعم هذه الندوة ومجالات التعاون .

كما تسلم الفريق أسامة المندوه درع التحالف تقديرًا لبطولاته العظيمة خلال حرب أكتوبر المجيدة، و سلم التحالف درعًا تذكاريا الى سمير الفيل صاحب المجموعة القصصية " خوذة ونورس وحيد " عن حرب أكتوبر المجيدة.

وكرم محافظ دمياط وممثلى التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى أسر الشهداء جندى أيمن أحمد عطية و جندى حسام أيمن التابعى و جندى محمد عزت زهران