محافظ البحيرة تحيل عاملين بالوحدة الصحية ببسنتواي في أبوحمص للتحقيق

أجرت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، جولة مفاجئة للوحدة الصحية ببسنتواي بأبوحمص، فى اطار المتابعة الميدانية المستمرة للاطمئنان على سير العمل وجودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين فى جميع المنشآت الصحية بالمحافظة.

خلال جولتها تابعت محافظ البحيرة الانضباط الإداري بالوحدة كما تفقدت عددًا من العيادات والأقسام المختلفة للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات اللازمة لضمان تقديم خدمات صحية متميزة، كما التقت بعدد من المرضى والمترددين، مستمعة إلى ملاحظاتهم واحتياجاتهم.

وقررت إحالة عدد من العاملين للتحقيق لتغيبهم عن العمل.

وأكدت محافظ البحيرة ضرورة تحسين مستوى الرعاية الصحية وضمان توافر كافة احتياجات المرضى بشكل فوري وفعّال، بالاضافه إلى توفير الخدمات الصحية مما يساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والقطاع الصحي، ويعكس التزام المحافظة بتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية.

كما كلفت مديرية الصحة بتشكيل لجنة لمتابعة الوحدة الصحية ومراجعة الملاحظات الخاصة بها.

ووجهت الدكتورة جاكلين عازر، بتكثيف الجهود لضمان انضباط العمل مع ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والسلامة الصحية وتكثيف الجولات لتقييم أداء المنشآت الصحية، وتلبية احتياجات المجتمع المحلي بشكل فعّال.