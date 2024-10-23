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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نائب محافظ قنا يتفقد الحركة المرورية بمداخل كوبرى الرياح العلوى الجديد

نائب محافظ قنا
نائب محافظ قنا
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تفقد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا ، اليوم حركه السير المرورية بكوبرى الرياح العلوى الجديد أعلي مزلقان السكة الحديد بمدخل مدينة قنا الجنوبي،  وذلك في إطار استراتيجية المحافظة لمتابعة أداء البنية التحتية لشبكة الطرق والكباري، التي تمثل عنصرًا حيويًا في تسهيل حركة المرور، رافقه كل من المهندس صالح محمد مدير عام مديرية الطرق والنقل، والعميد محمد رضوان مدير إدارة مرور قنا،  والمهندس عبد الرحيم محمد مدير عام التنفيذ والصيانة بهيئة الطرق والكبارى ، والحسينى صبرى نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز  ومدينة قنا.

من جانبه أشار نائب محافظ قنا، إلي أهمية الكوبرى في ربط غرب وشرق مدينة قنا، فضلا عن تخفيف الضغط المرورى على مزلقان السكة الحديد، وتحقيق السيولة المرورية، وسهولة تنقل الأفراد والمركبات

ووجه بضرورة عمل لافتات إرشادية على الكوبرى للحفاظ على أرواح المواطنين وسلامة ممتلكاتهم، وعدم انتظار السيارات في الاتجاهات اسفل الكوبرى، بالإضافة إلى مراجعة المخارج والمداخل.

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