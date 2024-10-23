حبس سائق بشركة توصيل شهيرة لسرقته هاتف راكب أجنبي ببولاق أبو العلا

أمرت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، اليوم، بحبس متهم بسرقة هاتف راكب أجنبى بأسلوب المغافلة أثناء استقلاله السيارة معه، لتوصيله عبر أبلكيشن توصيل شهير، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة الاستعلام عنه من خلال الشركة، وكلفت المباحث باستكمال التحريات.

كانت قد نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى ضبط سائق سيارة بشركة توصيل شهيرة لقيامه بمغافلة أجنبى وسرقة هاتفه المحمول حال استقلاله السيارة صحبته ببولاق أبو العلا.

تلقى قسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول بتضرره من قيام قائد سيارة "تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى" بمغافلته وسرقة هاتفه المحمول حال استقلاله السيارة صحبته بدائرة القسم.



بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط السيارة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة وقائدها، سائق مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه ، بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.