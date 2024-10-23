ضمن مبادرة "بداية".. جامعة قناة السويس تنظم ندوة حول "أساسيات السلوك القويم"

تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نظمت الجامعة ندوة توعوية حول "أساسيات السلوك القويم" ضمن مبادرة "بداية"، والتي تهدف إلى تعزيز قيم المحبة، الاتحاد، التعاون، والمسؤولية لدى الشباب والأطفال.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الجامعة تسعى دائماً لتنمية السلوكيات القويمة التي تُسهم في بناء شخصية قيادية وإيجابية لدى الطلاب.

وأضافت الدكتورة دينا أبو المعاطي أن الندوة تأتي ضمن استراتيجية الجامعة لتعزيز الوعي بحقوق الطفل والمرأة وذوي الهمم، موضحة أن الجامعة تولي اهتماماً خاصاً لبرامج خدمة المجتمع وتنمية البيئة بهدف تفعيل القيم الإيجابية وتطبيقها في الحياة اليومية.

وأشرف على تنظيم الندوة الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية، وقدمتها الدكتورة هالة رمضان، أستاذ ورئيس قسم ض١ الخاصة بكلية التربية.

تناولت الندوة مفهوم السلوك القويم، وخصائصه مثل إمكانية التنبؤ، الضبط، والقياس. كما استعرضت العوامل المؤثرة في سلوك الطفل، بما في ذلك دور الأسرة والمدرسة، وكيفية تشجيع الأطفال على تبني سلوكيات إيجابية تعزز قيم المحبة والتعاون والمسؤولية.

كما شهدت الندوة ورشة عمل حوارية تفاعلية، بتنظيم إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع إدارة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بمديرية التربية والتعليم، تحت شعار "مدرستنا أحلى بالقيم"، بهدف التوعية بحقوق الطفل والمرأة وذوي الهمم، وأشرفت على تنظيم الورشة الأستاذة إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات، والأستاذة شيماء نصر، مدير إدارة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان.