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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"القاهرة الإخبارية" : مشاهد لمنفذي الهجوم الإرهابي على مقر شركة توساش بأنقرة

مشاهد للمسلحين منفذي
مشاهد للمسلحين منفذي الهجوم الإرهابي على مقر شركة توساش
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أذاعت قناة "القاهرة الإخبارية"، مشاهد للمسلحين منفذي الهجوم الإرهابي على مقر شركة توساش بأنقرة.

وقالت الإعلامية فيروز مكي، إن عملية إرهابية استهدفت مقر شركة "توساش" للصناعات الجوية والفضاء التركية، مردفة: "نشاهد في هذه الصور أحد المسلحين، كما تظهر الصور أنه يوجد أكثر من مسلح يطلق الرصاص".

وتابعت: "أما عن الانفجار الذي وقع، فحتى الآن لا يوجد تصريح رسمي من وزارة الداخلية عما إذا كان هذا الانفجار نتيجة عملية انتحارية، كما تصف بعض المواقع الإخبارية التركية، أم أنه استهداف بمسيرة أو سبب آخر".

وواصلت: "نتابع في يسار هذه الصور المسلحين الذين أطلقوا النار على عناصر الأمن التابعة للشركة، وعلى اليمين هذه الصور الحية والمباشرة التي تأتينا من أنقرة، التي تظهر عدد من سيارات الإسعاف التي لازالت تتوافد في المنطقة".

منفذي الهجوم الإرهابي على مقر شركة توساش بأنقرة عملية إرهابية استهدفت مقر شركة توساش