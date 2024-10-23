السوبر المصري.. عمر جابر: لاعبو الزمالك يفصلون أنفسهم عن أي أحداث خارجية

أكد عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أهمية مباراة الأهلي في نهائي السوبر المحلي، وشدد على أنه يتمنى أن يحالف التوفيق فريقه في لقاء الغد من أجل حصد اللقب في بداية الموسم المحلي.

وقال اللاعب فى تصريحات صحفية: "سنواجه فريقا قويا يضم لاعبين مميزين وهم المنافس التقليدي للزمالك، ويكون له طعم خاص".

وأضاف أنه أصبح جاهزًا للمشاركة في مباراة الأهلي المقبلة في نهائي السوبر المحلي، وفقاً لتأكيدات الجهاز الطبي للفريق.

وتابع جابر: "اللاعبون يفصلون أنفسهم عن أي أحداث خارجية ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في لقاء الغد أمام الأهلي، لإسعاد جماهير الزمالك باللقب".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الأهلي المقرر لها غداً الخميس باستاد محمد بن زايد في نهائي بطولة كأس السوبر المحلي .