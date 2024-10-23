السوبر المصري.. جوميز: الزمالك يعاني من ضغوطات وهذا أمر طبيعي لفريق كبير

قال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إنه فخور بتمثيل القلعة البيضاء وخوض المباراة النهائية للسوبر في الإمارات أمام الأهلي غداً.

وأضاف جوميز في المؤتمر الصحفي اليوم :" نسعى لتقديم مباراة كرة قدم قوية وجميلة أمام الأهلي في المباراة النهائية، والمنظمون منحونا كل الأمور الجيدة من تنظيم وملاعب تدريب ولكن لا يوجد لدينا كل اللاعبين".



وتابع :" نعاني من ضغوطات وهذا أمر طبيعي لأننا نمثل فريق كبير بحجم الزمالك، ونحن مطالبون بتحقيق الفوز في اللقاء وحصد اللقب".

وقال المدير الفني :" سنواجه بطل الدوري المصري في نهائي السوبر المحلي، ولديه 10 لاعبين في المنتخبات، وبطل دوري أبطال أفريقيا ولديه مدرب كبير، وساعد الأهلي على تحقيق العديد من البطولات، والمنافس فريق قوي جداً وستكون مباراة صعبة".

وأضاف جوميز :" نغمة أن الأهلي ليس أقوى في الفترة الحالية هو لا يحبها، وفريقه يركز جيداً من أجل المباراة، والأهلي يلعب الكرة في خلف المدافعين ويلعب على الأجناب ويستغل الفرص التي تسنح لهم ولديهم نقاط قوة كبيرة".

وأكد أن ً:" روح لاعبي الزمالك كانت هائلة في المباريات الماضية وهو مساعد الفريق على تغيير النتيجة سواء في مباراة الأهلي بالسوبر الأفريقي أو أمام بيراميدز في نصف نهائي السوبر المحلي".

وقال :" الروح القوية للاعبي الزمالك تساعد على تغيير النتيجة في أي وقت، واللاعبون لديهم ثقافة وروح المكسب".

وفيما يخص الغيابات اضاف المدير الفني:" لدينا العديد من الخيارات والبدائل في كل المراكز، والجميع جاهز للمشاركة وأثق في كل اللاعبين".

واختتم قائلاً:" كل مباراة لها سيناريو خاص وهذه مباراة نهائية، والأهلي يعلم كل شيء عن الزمالك كما أننا نعلم كل شيء عن المنافس، أريد أن أرى في مباراة الغد السعادة والطاقة الكبيرة لدى اللاعبين".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الأهلي المقرر لها غداً الخميس باستاد محمد بن زايد في نهائي بطولة كأس السوبر المحلي .