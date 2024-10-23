إعلام تركي: مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين في هجوم أنقرة

أكدت وسائل إعلام تركية مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين في الهجوم الإرهابي الذي استهدف شركة تركية في العاصمة أنقرة، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل.

وقالت وسائل الإعلام التركية أن الهجوم على شركة "توساش" للصناعات الجوية هجوم انتحاري.

وفتحت النيابة العامة في تركيا تحقيقًا بشأن الهجوم الإرهابي على شركة "توساش" لصناعات الطيران والفضاء.

كما أفادت فضائية "سكاي نيوز" بورود أنباء عن احتجاز رهائن داخل شركة الصناعات الجوية والفضائية في العاصمة التركية أنقرة.

ورصدت كاميرات المراقبة صورة لأحد منفذي الهجوم الإرهابي في العاصمة التركية أنقرة ضد مقر شركة "توساش" المتخصصة بالصناعات الدفاعية وصناعات تكنولوجيا الفضاء، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء تركيا في نبأ عاجل.

كانت وزارة الداخلية التركية، قد أعلنت عن سقوط قتلى وجرحى في هجوم إرهابي استهدف مقر شركة" توساش" في العاصمة التركية أنقرة، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها منذ قليل.

وقال وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، إن الهجوم طال الشركة التركية للصناعات الجوية والفضائية في العاصمة أنقرة.