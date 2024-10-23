الدقهلية تبدأ تشغيل 3 شركات نظافة لرفع القمامة من الشوارع

بدأت محافظة الدقهلية، في تطبيق منظومة نظافة جديدة عن طريق الاستعانة بعدد من الشركات كتجربة مبدئية لرفع كفاءة ونظافة الشوارع بنطاق مدينتي المنصورة وطلخا والدفع بـ 970 عامل نظافة وسائقين.

ودشن اللواء عماد عبد الله ، السكرتير العام المساعد إشارة البدء لانطلاق عمل شركات النظافة التي تم التعاقد معها لتنفيذ خدمات كنس ونظافة الشوارع بنطاق مدينة المنصورة وطلخا.

وقال اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، انه جرى التعاقد مع 3 شركات للعمل في نطاق شرق وغرب المنصورة ومدينة طلخا بعدد 370 عامل و60 سائق لخدمة كنس ونظافة الشوارع والميادين، مؤكداً أن نظافة الشوارع والميادين بالمدن والمراكز تأتي علي رأس الأولويات لتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.



ومن جانبه أوضح محمد حمص مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، التنسيق مع أحمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة ومحمد أمين رئيس حي شرق المنصورة والمحاسب سيد الخييلي رئيس مركز ومدينة طلخا لتنفيذ التعاقدات المشار اليها حيث تعمل احدى الشركات بنطاق حي غرب المنصورة وشركة أخرى بنطاق حي شرق المنصورة وشركة ثالثة بمدينة طلخا ويتم العمل علي مدار الثلاث ورديات طوال الـ24 ساعه وذلك في إطار حرص المحافظة النهوض بمستوي خدمات النظافة وجمع المخلفات و تحسين الصورة البصرية والقضاء على مشكله وجود المقامة بالشوارع الرئيسية والفرعية.

ووجه محافظ الدقهلية بتشكيل لجان برئاسة رؤساء الوحدات المحلية في شرق وغرب وطلخا وعضوية المختصين، وذلك لمراقبة تنفيذ التعاقدات مع الشركات وذلك لتحسين مستوي أداء النظافة حتي يشعر المواطن بالتغيير.

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