وزير البترول: لا تحريك لأسعار المنتجات البترولية خلال الـ 6 أشهر المقبلة

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، عدم وجود أي خطط لزيادة أسعار المنتجات البترولية خلال الـ6 أشهر المقبلة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الاهتمام الأول في الفترة الحالية زيادة الإنتاج المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية للمنتجات البترولية، التي تؤثر على التكلفة النهائية.

وأشار إلى أنه حتى في ظل زيادة أسعار المنتجات البترولية، فإن الدولة ما تزال تدعم المنتجات البترولية وتحديدًا البنزين والسولار، موضحًا، أن الدعم من الدولة يصل إلى 10 مليارات جنيه في الشهر.