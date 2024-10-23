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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ البحيرة تتفقد سير العمل بالوحدة المحلية بقرية 6 أكتوبر.. صور

الدكتورة جاكلين عازر
الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة
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تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، الوحدة المحلية بقرية 6 أكتوبر بمركز ادكو، في إطار جهود المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 وتابعت محافظ البحيرة، انتظام سير العمل داخل إدارات الوحدة المحلية وكذلك ملفات إزالة التعديات والتصالح وتقنين وضع اليد، للتأكد من الالتزام بالمعايير القانونية.

كما تفقدت سير العمل داخل وحدة التضامن الاجتماعي الموجودة داخل مجلس القرية للتأكد من انتظام صرف معاش تكافل وكرامة للمواطنين. مشيرة الى أهمية توفير الدعم الاجتماعي للأسر المحتاجة، و ضرورة تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وخلال جولتها، وجهت الدكتورة جاكلين عازر بتشكيل لجنة من الشئون القانونية لمراجعة وفحص جميع القرارات الصادرة عن الوحدة المحلية القروية والخاصة بقرارات إزالة التعديات، بهدف تحقيق الشفافية والنزاهة في العمل الإداري.

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