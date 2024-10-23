جامعة المنوفية تكرم المشاركين فى مشروع رقمنة المستندات القضائية بمحاكم شبين الكوم

كرم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية والمستشار إبراهيم أبو زهرة رئيس محكمة شبين الكوم الابتدائية اليوم طلاب وخريجي قسم المكتبات بكلية الآداب المشاركين في تنفيذ مشروع صون ورقمنة المستندات القضائية بمحاكم شبين الكوم ونجاحهم في صون رقمنة٣٤٦ ألف مستند بمحاكم شبين الكوم ، بحضور المستشار الدكتور حسام عريض المستشار القانوني لرئيس الجامعة و المستشار محمود المنوفي مستشار المطالبات القضائية بمحكمة شبين الكوم والمستشار مؤمن البهنساوي مستشار التنفيذ بمحكمه شبين الكوم.

أعرب الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة عن سعادته بتكريم ٩٤ من طلاب وخريجي كلية الأداب قسم مكتبات المشاركين في مشروع أرشفة ورقمنة المستندات القضائية بمحكمة شبين الكوم

واشار رئيس الجامعة إلي ان الجامعة تسعى إلى تكوين فريق عمل من هؤلاء الطلاب والخريجين وعمل آليه لهم للحصول على اجر مشيرا إلي أن هذه المدة ستحسب للخريجين ضمن مدة الخدمة العامة .

وأضاف أن عمل الطلاب والخريجين في هذا المشروع أكسب الفريق خبرات عديدة منها الخبرات القانونيه ودعا الخريجين إلي الالحتاق بكلية الحقوق و دراسة القانون كمؤهل ثاني سيفيدهم في حياتهم العملية والحياتية .

كما أشار القاصد إلي أن باب الجامعة دائمآ مفتوح للخريجين وان الجامعة تحرص علي تقديم الرعاية لهم من خلال مكتب رعاية الخريجين وملتقيات التوظيف التي تنظمها الكليات .

وأوضح، ان اللجنة المشكلة من أعضاء هيئة التدريس، وطلاب وخريجي جامعة المنوفية لتنفيذ مشروع صون ورقمنة المستندات، والقضايا الموجودة بأقلام الحفظ بمحكمة شبين الكوم والمحاكم الجزئية التابعة لها نجحت في أرشفة ورقمنة ٣٤٦ الف مستند و عمل الصيانة العلاجية والرقمنة والارشفة المحلية والمركزية لهم ورفعهم علي المستودع الرقمي الذي تم تصميمه بواسطة المشروع خلال اقل من ٤ شهور .

وتابع القاصد، أن تنفيذ هذا المشروع يأتي فى إطار دور الجامعة في خدمة الوطن والمجتمع المحيط، وتوطيد سبل التعاون المستمر مع المحكمة والهيئات القضائية، وجامعة المنوفية، مثمنا الدور الهام للسلطة القضائية التى تتولى تطبيق القانون ومسئولة عن تطبيق العدالة ومسيرة وتقاليد القضاء فى الدولة، مؤكدا أن الدولة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة على كافة الأصعدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، واهتمامه البالغ ودعمه الكامل لجميع الجهات التنفيذية والقضائية والتشريعية لتحقيق التنمية الشاملة على كافة المستويات.

من جانبه ثمن المستشار إبراهيم أبو زهرة رئيس محكمة شبين الكوم جهود الجامعة في تنفيذ المشروع، والأسلوب العلمي والتقني المتبع في تنفيذ مشروع الأرشيف الالكتروني وصون ورقمنة المستندات داخل مجمع محاكم المنوفية ، موجها الشكر للدكتور احمد القاصد رئيس الجامعة علي التعاون المثمر بين الجانبين، والدعم المستمر الذي تقدمه الجامعة للمحكمة

واكد أن الجامعة هي منارة العلم فى قلب الدلتا متمنيا مزيدا من التقدم والتطور للجامعة، مشيدا بدور الجامعة في خدمة المجتمع كبيت خبرة،و تعاون الجامعة مع المحكمة لتطوير منظومة العمل لتقديم الخدمات في سهولة ويسر، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية واتساقا مع رؤية هادفة إلى تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين الخدمات المقدمة، وتحديث وحوكمة العمل بإدارات محاكم المنوفية.



تضم اللجنة المشكلة من الجامعة لتنفيذ المشروع المستشار الدكتور حسام حامد عريض رئيسا للجنة، والدكتور تامر حنفي محمد المدير التنفيذي للمشروع، والدكتورة أماني جمال مجاهد والدكتورة نها عثمان، وفريق عمل من طلاب وخريجي الجامعة.