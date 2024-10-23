سيطرة مصرية على ربع نهائى بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش

أسفرت نتائج مواجهات النصف الثانى من الدور الثانى لبطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش 2024، عن تواجد مصرى كبير فى دور ربع نهائى البطولة الأعرق فى لعبة "القفص الزجاجى".

تستضيف الولايات المتحدة الامريكية البطولة خلال الفترة من 19 إلى 26 أكتوبر الجارى، بمجموع جوائز 213.5 ألف دولار لكل منهما.



تأهل فى مواجهات اليوم الثانى من الدور الثانى كل من:



نوران جوهر وهانيا الحمامى والأختين نيلى وتينى جيليس.

وفى الرجال مصطفى عسل وعلي أبو العنين ودييجو الياس ومحمد الشوربجى.

بذلك تكون لقاءات الدور ربع نهائى كالتالى :

- نور الشربينى المصنفة الأولى وحاملة اللقب، تلتقى فى مباراة ربع النهائى مع روان العربى المصنفة الثامنة.

- فيروز أبو الخير المصنفة 12، تلتقى فى مباراة ربع النهائى مع الأمريكية أوليفيا ويفر المصنفة الرابعة.

- علي فرج المصنف الأول، يلتقى فى مباراة ربع النهائى مع يوسف إبراهيم المصنف 14.

- مازن هشام المصنف الخامس، يلتقى فى مباراة ربع النهائى مع النيوزلندى بول كول المصنف الثالث.

- نوران جوهر المصنفة الثانية، تلتقى فى مباراة ربع النهائى مع البلجيكية نيلى كول المصنفة الخامسة.

- هانيا الحمامى المصنفة الثالثة، تلتقى فى مباراة ربع النهائى مع البلجيكية تينى جيليس المصنفة السابعة.

- مصطفى عسل المصنف الثانى يلتقى فى مباراة ربع النهائى مع علي أبو العينين المصنف 12.

- البيروفى دييجو الياس المصنف الرابع يلتقى فى مباراة ربع النهائى مع محمد الشوربجى المصنف الثامن.